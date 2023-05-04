Бельгия направит Украине доходы с замороженных активов России

Де Кроо напомнил, что Бельгия арестовала около 200 миллионов евро с доходов замороженных российских активов. Эти деньги пойдут на помощь Украине и покинувшим страну беженцам, сказал политик.

Премьер-министр Бельгии считает, что российские активы нужно использовать для восстановления Украины.

С начала конфликта на Украине бельгийские службы заморозили свыше 180 миллиардов евро российских активов. Они принадлежат Центробанку РФ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продолжает работать над возвращением денег в Россию, передает «Радиоточка НСН».

