Бельгия направит Украине доходы с замороженных активов России

Брюссель использует для поддержки Киева доходы с замороженных активов РФ. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Домбровскис: замороженные российские активы могут направить на восстановление Украине

Де Кроо напомнил, что Бельгия арестовала около 200 миллионов евро с доходов замороженных российских активов. Эти деньги пойдут на помощь Украине и покинувшим страну беженцам, сказал политик.

Премьер-министр Бельгии считает, что российские активы нужно использовать для восстановления Украины.

С начала конфликта на Украине бельгийские службы заморозили свыше 180 миллиардов евро российских активов. Они принадлежат Центробанку РФ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продолжает работать над возвращением денег в Россию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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