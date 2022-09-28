СМИ: Вашингтон готовит для Киева пакет военной помощи на миллиард долларов
28 сентября 202203:43
Власти Соединенных Штатов готовятся выделить Киеву новый пакет военной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.
По данным агентства, речь идет о сумме в миллиард долларов.
Помощь может быть оказана уже в ближайшие дни.
Ранее в Конгрессе США предварительно одобрили выделение Украине дополнительной помощи размере 12 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru