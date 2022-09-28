СМИ: Вашингтон готовит для Киева пакет военной помощи на миллиард долларов

Власти Соединенных Штатов готовятся выделить Киеву новый пакет военной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.

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По данным агентства, речь идет о сумме в миллиард долларов.

Помощь может быть оказана уже в ближайшие дни.

Ранее в Конгрессе США предварительно одобрили выделение Украине дополнительной помощи размере 12 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСША
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