СМИ: в зоне СВО заметили похожего на Дмитрия Нагиева бойца
7 мая 202316:40
Похожего на шоумена и актера Дмитрия Нагиева бойца заметили в зоне проведения спецоперации, пишет Telegram-канал WarGonzo.
«Он оставил, должно быть, наскучившую жизнь в Москве и вступил в интербригаду «Пятнашка», - говорится в сообщении.
Похожий на артиста боец взял позывной «Гусь». По словам мужчины, служится ему прекрасно.
Российские журналисты ранее сообщили, что силы РФ увеличили огневой напор в районе Кривого Рога и Угледара, передает «Радиоточка НСН».
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7 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru