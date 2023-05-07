СМИ: в зоне СВО заметили похожего на Дмитрия Нагиева бойца

Похожего на шоумена и актера Дмитрия Нагиева бойца заметили в зоне проведения спецоперации, пишет Telegram-канал WarGonzo.

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«Он оставил, должно быть, наскучившую жизнь в Москве и вступил в интербригаду «Пятнашка», - говорится в сообщении.

Похожий на артиста боец взял позывной «Гусь». По словам мужчины, служится ему прекрасно.

Российские журналисты ранее сообщили, что силы РФ увеличили огневой напор в районе Кривого Рога и Угледара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияДонбасс

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