«Он оставил, должно быть, наскучившую жизнь в Москве и вступил в интербригаду «Пятнашка», - говорится в сообщении.

Похожий на артиста боец взял позывной «Гусь». По словам мужчины, служится ему прекрасно.

Российские журналисты ранее сообщили, что силы РФ увеличили огневой напор в районе Кривого Рога и Угледара, передает «Радиоточка НСН».

