В конференции по Украине в Швейцарии примут участие 90 стран и организаций

Принять участие в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии 15-16 июня, согласились принять 90 государств и организаций согласились. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

Генсек ООН не поедет на швейцарскую конференцию по Украине

Отмечается, что примерно половина делегаций прибудут из стран Европы.

«Рабочие группы обсудят вопросы, связанные с ядерной и продовольственной безопасностью, а также гуманитарными проблемами... К завершению будет подготовлено заключительное заявление», - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира, сообщает RT.


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ФОТО: pixabay.com
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