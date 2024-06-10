В конференции по Украине в Швейцарии примут участие 90 стран и организаций
Принять участие в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии 15-16 июня, согласились принять 90 государств и организаций согласились. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.
Отмечается, что примерно половина делегаций прибудут из стран Европы.
«Рабочие группы обсудят вопросы, связанные с ядерной и продовольственной безопасностью, а также гуманитарными проблемами... К завершению будет подготовлено заключительное заявление», - говорится в сообщении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «От Марининой до Донцовой»: Детективом года назвали книгу Елены Бриолле
- Четыре человека подорвались на мине под Белгородом
- В Госдуме предложили привлекать школьников к «опасным работам»
- Директором Театра Романа Виктюка стала Валентина Яковлева
- СМИ: Взрыв прогремел на оружейном заводе «Меско» на юге Польши
- В конференции по Украине в Швейцарии примут участие 90 стран и организаций
- Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня
- ВЦИОМ: В России растет престиж профессии ученого
- В Иванове загорелась крыша драмтеатра
- Украина разместит часть переданных истребителей F-16 за границей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru