В конференции по Украине в Швейцарии примут участие 90 стран и организаций

Отмечается, что примерно половина делегаций прибудут из стран Европы.



«Рабочие группы обсудят вопросы, связанные с ядерной и продовольственной безопасностью, а также гуманитарными проблемами... К завершению будет подготовлено заключительное заявление», - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира, сообщает RT.



