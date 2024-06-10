СМИ: В ВСУ воруют топливо на всех уровнях

В рядах Вооруженных сил Украины разгорелся скандал, связанный с воровством топлива со стороны военных, сообщает издание «Страна.ua».

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Оно происходит практически на всех уровнях. Как рассказал один из украинских бойцов, каждый месяц в армии исчезает большое количество топлива. Это списывают на «боевые действия».

Издание отмечает, что в реальности расход горючего на передовой во время боя с участием техники точно подсчитать невозможно. При этом украинское командование в курсе происходящего.

Ранее в Британии признали коррумпированность Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияТопливоВСУ

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