СМИ: В ВСУ воруют топливо на всех уровнях
В рядах Вооруженных сил Украины разгорелся скандал, связанный с воровством топлива со стороны военных, сообщает издание «Страна.ua».
Оно происходит практически на всех уровнях. Как рассказал один из украинских бойцов, каждый месяц в армии исчезает большое количество топлива. Это списывают на «боевые действия».
Издание отмечает, что в реальности расход горючего на передовой во время боя с участием техники точно подсчитать невозможно. При этом украинское командование в курсе происходящего.
Ранее в Британии признали коррумпированность Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru