Оно происходит практически на всех уровнях. Как рассказал один из украинских бойцов, каждый месяц в армии исчезает большое количество топлива. Это списывают на «боевые действия».

Издание отмечает, что в реальности расход горючего на передовой во время боя с участием техники точно подсчитать невозможно. При этом украинское командование в курсе происходящего.

Ранее в Британии признали коррумпированность Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

