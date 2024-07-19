СМИ: В ВСУ растет число дезертиров, бегущих за границу

Он указал, что к нему в подразделение прибыли моряки-контрактники, которым обещали службу только на кораблях. Однако спустя более чем два года после начала конфликта их отправили на фронт. По пути с кораблей в учебку часть ребят сбежала. «Думаю, что многие уже сбежали с Украины», — заявил собеседник.

Как правило, беглые военнослужащие отправляются в Молдавию. Пограничники за деньги не замечают, как у них под носом незаконно пересекают границу.

Ранее стало известно, что мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

