СМИ: В ВСУ растет число дезертиров, бегущих за границу
На Украине, в Вооруженных силах страны растет количество дезертиров, которые сбегают за границу, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на одного из украинских морпехов.
Он указал, что к нему в подразделение прибыли моряки-контрактники, которым обещали службу только на кораблях. Однако спустя более чем два года после начала конфликта их отправили на фронт. По пути с кораблей в учебку часть ребят сбежала. «Думаю, что многие уже сбежали с Украины», — заявил собеседник.
Как правило, беглые военнослужащие отправляются в Молдавию. Пограничники за деньги не замечают, как у них под носом незаконно пересекают границу.
Ранее стало известно, что мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru