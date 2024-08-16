СМИ: В ВСУ рассказали о провале попытки нападения на Белгородскую область
Провальная попытка нападения Вооруженных сил Украины на Белгородскую область привело к гибели многих украинских солдат, сообщает Washington Post.
Почти все выжившие получили ранения, столкнувшись с интенсивным огнем. Как заявили изданию солдаты и один командир ВСУ, Белгородская область была готова к угрозе нападения. Ее укрепили противотанковыми заграждениями и заминировали. Части ВСУ почти сразу подверглись интенсивным обстрелам и авиаударам.
Многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. «Ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников», говорится в статье.
Генеральным штабом Вооруженных сил РФ был подготовлен план действий в Белгородской области, заявил ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru