Портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов

27 июля в Одесской области получила повреждения портовая инфраструктура, об этом также сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, было повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, а также административное здание.

Ранее в Кремле опровергли обвинения России в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».

