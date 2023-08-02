Портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов

На юге Одесской области возникли пожары на промышленных и портовых объектах, сообщил глава областной администрации области Олег Кипер в Telegram-канале. Ночью там произошли взрывы.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы. В украинском оперативном командовании «Юг» заявили, что пожары возникли вследствие ночной атаки беспилотниками. Российская сторона ситуацию не комментировала, атаки не подтверждала.

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27 июля в Одесской области получила повреждения портовая инфраструктура, об этом также сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, было повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, а также административное здание.

Ранее в Кремле опровергли обвинения России в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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