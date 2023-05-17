Мэрия: в Киеве объявлена воздушная тревога

Власти Киева объявили воздушную тревогу, сообщает в Telegram мэрия.


Также сирены включили в половине областей Украины. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — следует из публикации.

Тревога действует в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях страны. Также сирены работают в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

В Николаеве прогремели взрывы.

Как стало известно ранее, в Запорожье раздаются взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры