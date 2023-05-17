Мэрия: в Киеве объявлена воздушная тревога
17 мая 202300:01
Власти Киева объявили воздушную тревогу, сообщает в Telegram мэрия.
Также сирены включили в половине областей Украины. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — следует из публикации.
Тревога действует в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях страны. Также сирены работают в подконтрольных Украине районах Запорожской области.
В Николаеве прогремели взрывы.
Как стало известно ранее, в Запорожье раздаются взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru