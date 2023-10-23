СМИ: в Токмаке Запорожской области раздались звуки взрывов
В городе Токмак Запорожской области в понедельник, 23 октября, раздались звуки взрывов.
В 16:05 в районе города взорвалась ракета, выпущенная со стороны Украины. Жертв и разрушений нет, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в оперативных службах.
Спустя 50 минут в Токмаке слышали еще два взрыва. По предварительным данным, работала российская система противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Токмаку со стороны Украины получили ранения три мирных жителя.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) 19 октября задержали гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны. По месту его проживания изъяли минометные мины, взрывчатое вещество и детонаторы, передает «Радиоточка НСН».
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