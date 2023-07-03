СМИ: В рядах ВСУ воюют 50 тысяч ЛГБТ-солдат

Около 50 тысяч солдат нетрадиционной ориентации воюют в рядах Вооруженных сил Украины, пишет британское издание The Telegraph.

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Газета отмечает, что ЛГБТ-бойцы надеются на лояльность украинских властей к однополым бракам в стране за их заслуг на фронте.

Эстония стала первой страной среди стран бывшего Советского Союза, легализовавшей ЛГБТ-союзы. Официально однополые браки можно будет заключить с 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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