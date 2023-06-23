Клубы НХЛ отказались от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами
Руководство Национальной хоккейной лиги объявило об отказе со следующего сезона от акции в поддержку ЛГБТ. Игроки не будут надевать свитера с соответствующей символикой, сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.
Он объяснил это тем, что такого рода предматчевые акции отвлекают от самой игры. В закончившемся сезоне целый ряд клубов НХЛ уже отказались от акций в поддержку ЛГБТ в связи с тем, что в их составах играют хоккеисты из России.
Участие россиян в таких предматчевых мероприятиях могло нарушить закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. Первым декларировал отказ Иван Проворов, выступавший за Philadelphia Flyers. При этом он сослался на свои религиозные убеждения.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после заявления Проворова, болельщики раскупили все игровые свитера с его номером.
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- Клубы НХЛ отказались от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru