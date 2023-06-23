Клубы НХЛ отказались от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами

Руководство Национальной хоккейной лиги объявило об отказе со следующего сезона от акции в поддержку ЛГБТ. Игроки не будут надевать свитера с соответствующей символикой, сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Он объяснил это тем, что такого рода предматчевые акции отвлекают от самой игры. В закончившемся сезоне целый ряд клубов НХЛ уже отказались от акций в поддержку ЛГБТ в связи с тем, что в их составах играют хоккеисты из России.

Участие россиян в таких предматчевых мероприятиях могло нарушить закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. Первым декларировал отказ Иван Проворов, выступавший за Philadelphia Flyers. При этом он сослался на свои религиозные убеждения.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после заявления Проворова, болельщики раскупили все игровые свитера с его номером.

