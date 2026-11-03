В России назвали последствие скандала с тайными тюрьмами Украины
Из-за скандала с появлением информации о тайных тюрьмах украинцы станут ещё быстрее «бежать» из страны. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук.
По его мнению, в результате вырастет число эпизодов с пересечением границы и нападением на ТЦК (аналог военкомата).
«Многие осознают, что будущего здесь уже нет», — подчеркнул эксперт.
Звинчук также добавил, что эпизод с тайной тюрьмой в Киеве — один из множества, однако обычно «они не попадают в сеть».
Ранее стало известно, что из тайной тюрьмы для уклонистов, которую под Киевом организовали представители Нацгвардии Украины, были освобождены 40 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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