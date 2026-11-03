В России назвали последствие скандала с тайными тюрьмами Украины

По его мнению, в результате вырастет число эпизодов с пересечением границы и нападением на ТЦК (аналог военкомата).

«Многие осознают, что будущего здесь уже нет», — подчеркнул эксперт.

Звинчук также добавил, что эпизод с тайной тюрьмой в Киеве — один из множества, однако обычно «они не попадают в сеть».

Ранее стало известно, что из тайной тюрьмы для уклонистов, которую под Киевом организовали представители Нацгвардии Украины, были освобождены 40 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».