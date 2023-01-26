В США заявили, что захват Крыма приведет к ядерной войне

Телеведущий напомнил, что подобные заявления не раз звучали со стороны Кремля. Карлсон отметил, что не видит причин не верить Москве, а план Киева и Вашингтона по захвату Крыма назвал «чистым безумием».

Телеведущий полагает, что США реализует собственные геополитические амбиции на территории Восточной Европы при помощи одного из наиболее коррумпированных мировых правительств, в котором ряд высокопоставленных чиновников подали заявления об отставке. Карлсон считает, что череда увольнений связана с их чрезмерной коррумпированностью даже для украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Карлсон заявил, что требование сенатора-республиканца Линдси Грэма к Белому дому поставить Киеву американские танки звучит как публичное признание конгресса США в том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

