В США заявили, что захват Крыма приведет к ядерной войне
Попытки США и Украины захватить Крым могут привести к ядерной войне. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News (США) Такер Карлсон, запись эфира размещена на YouTube-канале вещателя.
Телеведущий напомнил, что подобные заявления не раз звучали со стороны Кремля. Карлсон отметил, что не видит причин не верить Москве, а план Киева и Вашингтона по захвату Крыма назвал «чистым безумием».
Телеведущий полагает, что США реализует собственные геополитические амбиции на территории Восточной Европы при помощи одного из наиболее коррумпированных мировых правительств, в котором ряд высокопоставленных чиновников подали заявления об отставке. Карлсон считает, что череда увольнений связана с их чрезмерной коррумпированностью даже для украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее Карлсон заявил, что требование сенатора-республиканца Линдси Грэма к Белому дому поставить Киеву американские танки звучит как публичное признание конгресса США в том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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