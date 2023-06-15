СМИ: в офисе Зеленского обсуждают снятие Кличко с поста мэра

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошло несколько совещаний по вопросу отстранения Виталия Кличко от должности мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

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По информации издания, в офисе Зеленского обсуждали состояние бомбоубежищ в Киеве. Президент пообещал, что 16 июня озвучит кадровые решения в отношении ответственных лиц, рассказал собеседник.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице плачевной. Он обратил внимание на отсутствие навигации, плохое состояние дверей и захламление укрытий.

Генпрокуратура Украины ранее задержала четырех киевских чиновников по делу о закрытом во время воздушной тревоги бомбоубежище, передает «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/merkieva
ТЕГИ:Виталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраина

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