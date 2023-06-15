СМИ: в офисе Зеленского обсуждают снятие Кличко с поста мэра
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошло несколько совещаний по вопросу отстранения Виталия Кличко от должности мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.
По информации издания, в офисе Зеленского обсуждали состояние бомбоубежищ в Киеве. Президент пообещал, что 16 июня озвучит кадровые решения в отношении ответственных лиц, рассказал собеседник.
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице плачевной. Он обратил внимание на отсутствие навигации, плохое состояние дверей и захламление укрытий.
Генпрокуратура Украины ранее задержала четырех киевских чиновников по делу о закрытом во время воздушной тревоги бомбоубежище, передает «Радиоточка НСН».
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