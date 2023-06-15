СМИ: в офисе Зеленского обсуждают снятие Кличко с поста мэра

По информации издания, в офисе Зеленского обсуждали состояние бомбоубежищ в Киеве. Президент пообещал, что 16 июня озвучит кадровые решения в отношении ответственных лиц, рассказал собеседник.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице плачевной. Он обратил внимание на отсутствие навигации, плохое состояние дверей и захламление укрытий.

Генпрокуратура Украины ранее задержала четырех киевских чиновников по делу о закрытом во время воздушной тревоги бомбоубежище, передает «Радиоточка НСН».

