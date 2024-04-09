СМИ: в Одессе в результате удара уничтожен зенитный комплекс IRIS-T
9 апреля 202422:15
Во время удара по средствам противовоздушной обороны в Одессе уничтожен зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома», - рассказал собеседник агентства.
Зенитный ракетный комплекс IRIS-T производится в Германии. Берлин передал Киеву первую установку в октябре 2022 года.
Ранее украинские войска установили в Одесской области более пяти тысяч противотанковых заграждений, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru