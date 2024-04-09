СМИ: в Одессе в результате удара уничтожен зенитный комплекс IRIS-T

Во время удара по средствам противовоздушной обороны в Одессе уничтожен зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Власти заявили о повреждении логистически-транспортного объекта в Одесской области

«В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома», - рассказал собеседник агентства.

Зенитный ракетный комплекс IRIS-T производится в Германии. Берлин передал Киеву первую установку в октябре 2022 года.

Ранее украинские войска установили в Одесской области более пяти тысяч противотанковых заграждений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПВООдессаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры