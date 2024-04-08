Власти заявили о повреждении логистически-транспортного объекта в Одесской области

Логистически-транспортный объект получил повреждения в Одесской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Черноморск под Одессой.

Кипер подтвердил «попадание» в Одесском районе.

«Поврежден логистически-транспортный объект», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Между тем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что подполье в Одессе уничтожило распределительный щит в поселках Авангард и Хлебодарск, без электричества осталась военная часть ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: telegram.org
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