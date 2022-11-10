СМИ: В Николаеве раскрыли адреса скрывающихся от российских ударов сотрудников СБУ

По словам подпольщика, сотрудники СБУ «разбежались по всему городу», опасаясь ракетных атак, отмечает RT. Так, на улице Адмиральской расположились сотрудники, которые прослушивают и вскрывают телефоны, на Пушкинской находятся специалисты по наружному наблюдению.

Кроме того, активист рассказал, что глава областной военной администрации Виталий Ким записывает видеоролики в местном Центре занятости на улице Никольской, пишет Ura.ru.

