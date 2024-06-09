СМИ: В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве на Украине произошел взрыв, сообщает в Telegram телеканал «Общественное».

СМИ: В Харькове прогремела серия взрывов

По данным украинских властей, воздушная тревога в Николаевской области не объявлялась.

Ранее взрыв прогремел в Луганске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры