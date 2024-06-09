СМИ: В Николаеве прогремел взрыв
9 июня 202402:01
В Николаеве на Украине произошел взрыв, сообщает в Telegram телеканал «Общественное».
По данным украинских властей, воздушная тревога в Николаевской области не объявлялась.
Ранее взрыв прогремел в Луганске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru