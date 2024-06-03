СМИ: В Харькове прогремела серия взрывов
3 июня 202403:01
В Харькове произошла серия взрывов, сообщает телеканал «Общественное».
Ранее в области была объявлена тревога о воздушной опасности. Другие подробности не сообщаются.
До этого на Украине заявили об ударах по энергообъектам в трех областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru