СМИ: В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове произошла серия взрывов, сообщает телеканал «Общественное».

Белоусов: ВСУ отступили на 8-9 километров в Харьковской области

Ранее в области была объявлена тревога о воздушной опасности. Другие подробности не сообщаются.

До этого на Украине заявили об ударах по энергообъектам в трех областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВзрывыХарьков

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