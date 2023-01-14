Киевские власти рассказали о повреждении объекта инфраструктуры

В Киеве поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает городская военная администрация столицы Украины.

В Киеве слышны взрывы

«На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ожидайте официальной информации», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Днепровском районе города произошли взрывы.

Сейчас в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.

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ФОТО: Telegram Виталия Кличко
ТЕГИ:Военная ОперацияВойна На УкраинеВзрывКиев
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