Киевские власти рассказали о повреждении объекта инфраструктуры
14 января 202311:40
В Киеве поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает городская военная администрация столицы Украины.
«На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ожидайте официальной информации», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Днепровском районе города произошли взрывы.
Сейчас в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
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14 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru