СМИ: В нескольких областях Украины прогремели взрывы и сработала ПВО

Взрывы прогремели в ряде регионов Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Взрывы произошли в Киеве

В четверг около 9:45 по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

По данным украинского оперативного командования «Юг», взрывы прогремели в Одессе. Как пишет «Страна» со ссылкой на губернатора Одесской области Максима Марченко, был нанесен удар по инфраструктуре.

Издание также сообщает о взрывах в Днепре. По данным «Страны», в городе возникли проблемы с подачей электричества, вероятно, работают силы ПВО.

Кроме того, издание пишет о работе ПВО в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывРегионыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры