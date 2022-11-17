СМИ: В нескольких областях Украины прогремели взрывы и сработала ПВО

В четверг около 9:45 по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

По данным украинского оперативного командования «Юг», взрывы прогремели в Одессе. Как пишет «Страна» со ссылкой на губернатора Одесской области Максима Марченко, был нанесен удар по инфраструктуре.

Издание также сообщает о взрывах в Днепре. По данным «Страны», в городе возникли проблемы с подачей электричества, вероятно, работают силы ПВО.

Кроме того, издание пишет о работе ПВО в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

