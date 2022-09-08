СМИ: В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией»

В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление председателя организации и члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

На Запорожье заявили о нескольких взрывах в Мелитополе

В настоящее время уточняется информация о пострадавших. По словам политика, Киев совершил теракт. Вооруженные силы Украины открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав РФ.

Ранее войска Украины нанесли ракетный удар по городу Мелитополь. Всего по городу было выпущено около пяти ракет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВзрывУкраина
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