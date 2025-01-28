СМИ: В Львовской области мэров оштрафовали за невыполнение плана по мобилизации

На Украине за невыполнение плана по мобилизации оштрафовали мэров пяти городов Львовской области — Меденича, Борислава, Сходницы, Трускавца и Дрогобыча. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

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Все градоначальники должны будут выплатить по 36 тысяч гривен ($850).

Обжаловать решение суда обещал глава Дрогобыча Тарас Кучма. По словам политика, он не вправе содействовать в поимке уклонистов сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Ранее врача и сотрудника ТЦК арестовали в Киеве за помощь гражданам Украины в уклонении от мобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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