Это случилось, поскольку подчиненные сомневаются в способности генерала вести против России военные действия на истощение. Ситуация стала предметом пристального внимания общественности.

При этом отмечается, что РФ существенно превосходит Украину в живой силе, а нехватка боеприпасов остается для Киева серьезной проблемой.

Ранее в Раде заявили, что Сырский согласен на прекращение огня и капитуляцию ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

