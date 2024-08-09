СМИ: В команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол

В команде главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского произошел раскол, сообщает CNN.

Главком ВСУ Сырский назвал ситуацию на фронте сложной для Киева

Это случилось, поскольку подчиненные сомневаются в способности генерала вести против России военные действия на истощение. Ситуация стала предметом пристального внимания общественности.

При этом отмечается, что РФ существенно превосходит Украину в живой силе, а нехватка боеприпасов остается для Киева серьезной проблемой.

Ранее в Раде заявили, что Сырский согласен на прекращение огня и капитуляцию ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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