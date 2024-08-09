СМИ: В команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол
9 августа 202404:01
В команде главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского произошел раскол, сообщает CNN.
Это случилось, поскольку подчиненные сомневаются в способности генерала вести против России военные действия на истощение. Ситуация стала предметом пристального внимания общественности.
При этом отмечается, что РФ существенно превосходит Украину в живой силе, а нехватка боеприпасов остается для Киева серьезной проблемой.
Ранее в Раде заявили, что Сырский согласен на прекращение огня и капитуляцию ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru