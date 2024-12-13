СМИ: В Киевской области прогремели взрывы
13 декабря 202400:01
В Киевской области Украины прогремели взрывы, сообщает «Страна.ua».
Это произошло на севере страны. В Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях была объявлена тревога о нападении с воздуха.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru