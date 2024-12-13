СМИ: В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области Украины прогремели взрывы, сообщает «Страна.ua».

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Это произошло на севере страны. В Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях была объявлена тревога о нападении с воздуха.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывыСпецоперацияУкраина

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