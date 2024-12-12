СМИ: В Грозном произошли взрывы
12 декабря 202402:01
Жители Грозного заявили о взрыве в городе, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, система ПВО сбила БПЛА Вооруженных сил Украины. Его обломки найдены на земле.
Очевидцы услышали звук дрона около часа ночи. После этого раздался хлопок.
Ранее силы ПВО и Черноморского флота Севастополя сбили пять беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru