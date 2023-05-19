Express: Киев передислоцирует Patriot после удара «Кинжалом»

«Украинским военным, возможно, придется начать перемещать эти установки, чтобы снизить вероятность того, что они пострадают от российских ударов в будущем», - говорится в публикации.

По данным источника, США и союзники намерены передать Киеву еще больше установок. Зенитно-ракетные комплексы поступят на Украину в ближайшее время, уточнил он.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о возможной гибели американских военных при ракетном ударе по Киеву. Офицер сообщил, что они могли находиться на Украине по контракту, передает «Радиоточка НСН».

