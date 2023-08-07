СМИ: в Киеве прогремел мощный взрыв

По данным журналистов, взрыв зафиксирован в левобережной части Киева. Воздушную тревогу в столице не объявляли.

Подробностей инцидента нет. Информации о пострадавших и разрушениях, а также комментариев от властей не поступало.

На прошлой неделе сообщалось о взрывах в Харьковской области. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги, передает «Радиоточка НСН».

