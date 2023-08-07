СМИ: в Киеве прогремел мощный взрыв
7 августа 202323:55
В столице Украины вечером в понедельник прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
По данным журналистов, взрыв зафиксирован в левобережной части Киева. Воздушную тревогу в столице не объявляли.
Подробностей инцидента нет. Информации о пострадавших и разрушениях, а также комментариев от властей не поступало.
На прошлой неделе сообщалось о взрывах в Харьковской области. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое детей и взрослый погибли в аварии с фурой в Тюменской области
- В Смоленской области около 12 тысяч человек остались без электричества
- Задержан водитель фуры, виновный в гибели юного футболиста на Кубане
- СМИ: в Киеве прогремел мощный взрыв
- Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира
- Байден пошутил про свой возраст
- Премьер Нигера опроверг информацию о бойцах ЧВК «Вагнер» в стране
- Движение на Крымском мосту временно перекрыли
- Sky News: подразделения ВСУ отступили в Донбассе
- МИД опроверг заявление Госдепа об отказе РФ от диалога по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru