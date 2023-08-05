СМИ сообщили о взрывах в трех областях Украины
Взрыв прогремел в Киевской области Украины. Об этом сообщило агентство «Укринформ» в Telegram-канале.
Позднее другие украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях. При этом официальной информации о взрывах в этих регионах пока не поступало.
Ранее, 5 августа, воздушная тревога в третий раз за день была объявлена на всей территории Украины. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru