СМИ сообщили о взрывах в трех областях Украины

Взрыв прогремел в Киевской области Украины. Об этом сообщило агентство «Укринформ» в Telegram-канале.

Воздушная тревога объявлена в 11 регионах Украины

Позднее другие украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях. При этом официальной информации о взрывах в этих регионах пока не поступало.

Ранее, 5 августа, воздушная тревога в третий раз за день была объявлена на всей территории Украины. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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