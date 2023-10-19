СМИ: В Киеве появились мобильные блокпосты для вручения повесток

В Киеве начали работать мобильные блокпосты для вручения повесток, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

По их словам, мобильным блокпостами военные перекрывают дороги, а потом вручают повестки всем подряд.

Так, киевляне рассказали, что раздают повестки около городского железнодорожного вокзала. Знакомые собеседника живут неподалеку и, по его словам, практически не выходят из дома, чтобы избежать отправки в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские силы отразили четыре атаки противника на запорожском направлении. Киев потерял около 400 человек, три танка, девять боевых бронированных машин и 14 орудий полевой артиллерии, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
ТЕГИ:МобилизацияВоенкоматыВСУУкраина

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