В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
18 октября 202302:00
В подконтрольном Украине городе Запорожье в ночь на среду прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
«В Запорожье прогремели взрывы, передают корреспонденты «Общественного», - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского СМИ.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 9 октября заявил о четырех взрывах в Токмаке Запорожской области. По его словам, украинская армия атаковала город с применением тяжелых вооружений, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru