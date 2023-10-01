СМИ: в Киеве после мощного взрыва начался пожар

Взрыв и пожар произошли в Киеве, сообщает «Страна.ua».

СМИ: в городе Южный Одесской области прогремели взрывы

Это произошло на Лесном массиве. При этом тревога в городе не объявлялась.

Ранее Зеленский согласовал с США и Британией наступление ВСУ в октябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры