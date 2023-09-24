СМИ: в городе Южный Одесской области прогремели взрывы
24 сентября 202314:28
В портовом городе Южный Одесской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна».
По информации журналистов, взрывы также слышны в некоторых районах Одессы. Комментариев от властей не поступало.
В Одесской, Кировоградской и Николаевской областях в воскресенье объявили воздушную тревогу. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер ранее сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры в регионе, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru