СМИ: в Киеве обсуждали идею взрыва всех мостов через Днепр

По информации журналистов, с соответствующим предложением к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову обратился один из высокопоставленных чиновников. Об этом поставили в известность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Военачальник отверг идею. По его мнению, подрыв мостов стал бы «предательством» по отношению к тем, кто остался на противоположном берегу Днепра.

Контрнаступление ВСУ стало испытанием для Киева, заявил накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Украина нуждается в новых поставках вооружений, передает «Радиоточка НСН».

