СМИ: в Киеве обсуждали идею взрыва всех мостов через Днепр
Власти Украины обсуждали идею взорвать все мосты через Днепр в Киеве, сообщил телеканал BBC.
По информации журналистов, с соответствующим предложением к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову обратился один из высокопоставленных чиновников. Об этом поставили в известность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Военачальник отверг идею. По его мнению, подрыв мостов стал бы «предательством» по отношению к тем, кто остался на противоположном берегу Днепра.
Контрнаступление ВСУ стало испытанием для Киева, заявил накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Украина нуждается в новых поставках вооружений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Киеве обсуждали идею взрыва всех мостов через Днепр
- СМИ: 78 человек погибли в кораблекрушении в Греции
- Мизулина опубликовала черный список блогеров-нарушителей с рекламой казино
- Адвокат: Трое осужденных по делу Голунова экс-полицейских выйдут из колонии
- Балицкий: ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг
- Экс-аналитик ЦРУ раскрыл потери ВСУ в первые дни контрнаступления
- Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке комплектования Росгвардии
- Два человека пострадали из-за обстрела в Брянской области
- Собянин: Территория Филинского верхового болота в САО получит статус особо охраняемой
- Лукашенко заявил, что послал на хрен предлагавшую переговоры украинскую делегацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru