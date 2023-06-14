СМИ: в Киеве обсуждали идею взрыва всех мостов через Днепр

Власти Украины обсуждали идею взорвать все мосты через Днепр в Киеве, сообщил телеканал BBC.

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По информации журналистов, с соответствующим предложением к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову обратился один из высокопоставленных чиновников. Об этом поставили в известность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Военачальник отверг идею. По его мнению, подрыв мостов стал бы «предательством» по отношению к тем, кто остался на противоположном берегу Днепра.

Контрнаступление ВСУ стало испытанием для Киева, заявил накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Украина нуждается в новых поставках вооружений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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