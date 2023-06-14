По его словам, украинские войска уже 10 день предпринимают попытки штурмовать, а достигнутые результаты не могут оправдать всех усилий и потерь.

Он указал, что США заставили Украину продолжать боевые действия, дав понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что проигрыш неприемлем, поэтому ВСУ наступают, несмотря на невозможность дальнейшего продвижения.

«Потеряв резервы, Украина потеряет всё, и остановившись, тоже потеряет всё... если Зеленский ослушается Запад, его снимут с должности», — заключил эксперт, предположив, что именно об этом и говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что наступление ВСУ продлится несколько недель или месяцев, сообщает RT.

