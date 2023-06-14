Эксперт назвал причину, по которой Зеленский может лишиться должности президента
Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что провал контрнаступления может стать причиной падения нынешнего киевского режима, сообщает NEWS.ru.
По его словам, украинские войска уже 10 день предпринимают попытки штурмовать, а достигнутые результаты не могут оправдать всех усилий и потерь.
Он указал, что США заставили Украину продолжать боевые действия, дав понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что проигрыш неприемлем, поэтому ВСУ наступают, несмотря на невозможность дальнейшего продвижения.
«Потеряв резервы, Украина потеряет всё, и остановившись, тоже потеряет всё... если Зеленский ослушается Запад, его снимут с должности», — заключил эксперт, предположив, что именно об этом и говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что наступление ВСУ продлится несколько недель или месяцев, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Даже не ранен»: Кадыров нашел Делимханова
- Эксперт назвал причину, по которой Зеленский может лишиться должности президента
- Трамп пообещал расследовать возможные махинации Байдена в случае своей победы на выборах
- СМИ: Послы ЕС не смогли согласовать 11-й пакет санкций против РФ
- Суд отказался исключить Слепакова из реестра иноагентов
- Пригожин: 5 августа ЧВК «Вагнер» вернется на фронт
- Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне на Украине
- СМИ: Валдису Пельшу провели срочную операцию на сердце
- Песков: В Кремле с тревогой восприняли сообщения о депутате Делимханове
- Госдума приняла в первом чтении проект о возможности подписания контракта с осужденными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru