СМИ: В Госдуме требуют проверить увольнение курьера «Додо» за заботу о бездомной собаке

После публикации о бездомной собаке в Челябинске, которую укрыл пледом курьер «Додо», а затем был уволен, сотни неравнодушных отозвались на помощь, сообщает Telegram-канала Shot.

Депутат Бурматов анонсировал «горячую линию» для жалоб на бродячих собак

Так, депутат Госдумы Владимир Плякин заявил, что в ближайшее время направит запрос в трудовую инспекцию с требованием проверить законность увольнения Михаила. Кроме того, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила забрать пса под своё крыло и перевезти его в подмосковный центр реабилитации животных.

Бездомная собака жила возле пиццерии, сотрудники его регулярно подкармливали. В качестве доказательства работники опубликовали сообщение от управляющей пиццерии с угрозой уволить тех, кто будет заботиться о собаке. Без работы остался курьер, который укрывал пса пледом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ГосдумаРаботаУвольнениеЖивотныеСобаки

Горячие новости

Все новости

партнеры