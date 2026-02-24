СМИ: В Госдуме требуют проверить увольнение курьера «Додо» за заботу о бездомной собаке

Так, депутат Госдумы Владимир Плякин заявил, что в ближайшее время направит запрос в трудовую инспекцию с требованием проверить законность увольнения Михаила. Кроме того, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила забрать пса под своё крыло и перевезти его в подмосковный центр реабилитации животных.

Бездомная собака жила возле пиццерии, сотрудники его регулярно подкармливали. В качестве доказательства работники опубликовали сообщение от управляющей пиццерии с угрозой уволить тех, кто будет заботиться о собаке. Без работы остался курьер, который укрывал пса пледом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

