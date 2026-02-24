Около 200 домов остались без отопления и горячей воды в Хабаровске

Вечером 23 февраля произошла крупная коммунальная авария на тепломагистрали. Отключения горячей воды и отопления затронули дома на улицах Тихоокеанская, Трёхгорная, Известковая, Бондаря. Как сообщала зампред правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва, место прорыва было обнаружено, над его устранением работали 26 специалистов, было задействовано 14 единиц техники.

Аварийные работали круглосуточно. Планировалось возобновить подачу воды и тепла в дома утром 24 февраля, однако информации о восстановлении теплоснабжения нет. Прокуратура устанавливает обстоятельства коммунальной аварии и контролирует сроки ее устранения.

По данным Telegram-канала Amur Mash, без отопления также находятся детсады и больницы. Тысячи людей замерзают вторые сутки. Кроме того, из-за аварии затоплен студгородок ТОГУ. Университет экстренно ввёл дистанционку и выдал студентам, живущим в общежитии, одеяла.

Утром к уже имеющимся домам с без тепла и без горячей воды добавились здания на Стрельникова и Уборевича. Это ещё 77 объектов, в том числе три детсада и девять медучреждений. Сроки починки никто не называет.

Сегодня сфере ЖКХ необходимы серьезные изменения, особенно в части финансирования и федерального управления. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин.

