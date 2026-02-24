СМИ: Смертник погиб при подрыве автомобиля ДПС в Москве
24 февраля 202602:20
По предварительным данным, подорвавший автомобиль ДПС у Савëловского вокзала в Москве скончался на месте происшествия, сообщает Telegram-канала Shot.
По последним данным МВД, в результате детонации неизвестного взрывного устройства один полицейский погиб, второй ранен.
Ранее стало известно, что короткостриженный мужчина в черной одежде подошëл к транспортному средству и кинул в его сторону взрывное устройство, после чего начал вести съëмку, а затем скрылся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Около 200 домов остались без отопления и горячей воды в Хабаровске
- СМИ: Смертник погиб при подрыве автомобиля ДПС в Москве
- СМИ: В Госдуме требуют проверить увольнение курьера «Додо» за заботу о бездомной собаке
- СМИ: Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве в Москве
- СМИ: В Москве рядом с автомобилем ДПС произошел взрыв
- Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге
- Медведев отреагировал угрозу Каллас запретить выдачу Шенгена для бойцов СВО
- «Додо» уволила курьера за заботу о бездомном псе
- ITIA отстранила российского теннисиста за нарушение антикоррупционных правил
- Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о семье