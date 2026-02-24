СМИ: Смертник погиб при подрыве автомобиля ДПС в Москве

По последним данным МВД, в результате детонации неизвестного взрывного устройства один полицейский погиб, второй ранен.

Ранее стало известно, что короткостриженный мужчина в черной одежде подошëл к транспортному средству и кинул в его сторону взрывное устройство, после чего начал вести съëмку, а затем скрылся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

