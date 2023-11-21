СМИ: В Киев прибыл министр обороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава Пентагона Остин прибыл в Киев

По данным газеты, глава военного ведомства прибыл в украинскую столицу на поезде утром во вторник. Отмечается, что Писториус проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с министром обороны страны Рустемом Умеровым.

Накануне в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, напоминает «Свободная пресса». Американский министр анонсировал передачу Украине очередного пакета военной помощи на $100 млн, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
ТЕГИ:МинобороныГерманияУкраинаКиев

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