СМИ: В Киев прибыл министр обороны Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным газеты, глава военного ведомства прибыл в украинскую столицу на поезде утром во вторник. Отмечается, что Писториус проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с министром обороны страны Рустемом Умеровым.
Накануне в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, напоминает «Свободная пресса». Американский министр анонсировал передачу Украине очередного пакета военной помощи на $100 млн, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru