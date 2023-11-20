Глава Пентагона Остин прибыл в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Об этом он сообщил на странице в соцсети X.

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По словам Остина, он передаст «важное послание», отмечает Ura.ru.

«США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем», — написал министр.

На минувшей неделе украинскую столицу посетил новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, напоминает «Свободная пресса». Он подтвердил приверженность Лондона поддержке Киева и пообещал продолжать моральную, дипломатическую, экономическую и военную помощь.

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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