СМИ: В Испании на месте убийства Кузьминова нашли российские патроны

При убийстве угнавшего на Украину вертолет пилота Максима Кузьминова были использованы патроны российского производства. Об этом сообщает испанское издание El Periódico.

Нарышкин: Перебежчик Кузьминов стал моральным трупом, когда запланировал побег
«Убийцы дезертировавшего на Украину российского летчика Максима Кузьминова 13 февраля в городе Вильяхойоса в Аликанте применили для убийства своей жертвы боеприпасы российского производства», - говорится в сообщении издания.

Калибр и марка российских патронов не разглашается, рассказали газете близкие к следствию источники.

Ранее отец перегнавшего на Украину вертолет Ми-8 Максима Кузьминова заявил, что его сына «убрали», вероятно, украинские спецслужбы. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:УбийствоИспания

Горячие новости

Все новости

партнеры