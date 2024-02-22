СМИ: В Испании на месте убийства Кузьминова нашли российские патроны
22 февраля 202414:27
При убийстве угнавшего на Украину вертолет пилота Максима Кузьминова были использованы патроны российского производства. Об этом сообщает испанское издание El Periódico.
«Убийцы дезертировавшего на Украину российского летчика Максима Кузьминова 13 февраля в городе Вильяхойоса в Аликанте применили для убийства своей жертвы боеприпасы российского производства», - говорится в сообщении издания.
Калибр и марка российских патронов не разглашается, рассказали газете близкие к следствию источники.
Ранее отец перегнавшего на Украину вертолет Ми-8 Максима Кузьминова заявил, что его сына «убрали», вероятно, украинские спецслужбы. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru