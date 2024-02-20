Нарышкин: Перебежчик Кузьминов стал моральным трупом, когда запланировал побег

Комментируя сведения о смерти Кузьминова, директор СВР напомнил, что в России принято говорить о покойном «или хорошо, или ничего».

«Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Ранее испанские СМИ сообщили об обнаружении тела, предположительно, Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос. Смерть перебежчика подтвердили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, пишет «Свободная пресса». При этом правоохранительные органы Испании отмечали, что пока не могут подтвердить данные о смерти летчика.

