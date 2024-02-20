Нарышкин: Перебежчик Кузьминов стал моральным трупом, когда запланировал побег
Угнавший военный вертолет и сбежавший на Украину российский летчик Максим Кузьминов, предположительно, убитый в Испании, стал «моральным трупом» еще в момент планирования предательства. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Комментируя сведения о смерти Кузьминова, директор СВР напомнил, что в России принято говорить о покойном «или хорошо, или ничего».
«Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — цитирует Нарышкина РИА Новости.
Ранее испанские СМИ сообщили об обнаружении тела, предположительно, Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос. Смерть перебежчика подтвердили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, пишет «Свободная пресса». При этом правоохранительные органы Испании отмечали, что пока не могут подтвердить данные о смерти летчика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru