СМИ: В Херсонской области пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ
18 июля 202403:36
Стало известно о значительном количестве пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщает издание «Следствие.Инфо».
Согласно данным правоохранительных органов, пропавшими в селе Крынки числятся 788 военных. Речь идет о периоде с октября 2023 года по конец июня 2024-го. Количество погибших военных, чьи тела удалось эвакуировать из Крынок для похорон составляет 262 человека.
Ранее на Западе заявили о критических потерях ВСУ за одни сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В Херсонской области пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru