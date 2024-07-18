СМИ: В Херсонской области пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ

Согласно данным правоохранительных органов, пропавшими в селе Крынки числятся 788 военных. Речь идет о периоде с октября 2023 года по конец июня 2024-го. Количество погибших военных, чьи тела удалось эвакуировать из Крынок для похорон составляет 262 человека.

Ранее на Западе заявили о критических потерях ВСУ за одни сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

