СМИ: В Херсонской области пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ

Стало известно о значительном количестве пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщает издание «Следствие.Инфо».

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Согласно данным правоохранительных органов, пропавшими в селе Крынки числятся 788 военных. Речь идет о периоде с октября 2023 года по конец июня 2024-го. Количество погибших военных, чьи тела удалось эвакуировать из Крынок для похорон составляет 262 человека.

Ранее на Западе заявили о критических потерях ВСУ за одни сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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