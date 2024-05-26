СМИ: В Харькове уничтожен склад ВСУ в здании торгового центра

Вооруженные силы Украины разместили склад вооружения в торговом центре в Харькове, сообщает ТАСС.

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Там же находился командный пункт. Это выявила российская разведка. По военному объекту в ТЦ «Эпицентр» нанесен ракетный удар. Объект уничтожен.

Ранее подполье заявило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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