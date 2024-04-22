На Украине заявили о повреждении складов в Одесской области

Складские помещения и сельскохозяйственная техника повреждены в Одесской области Украины. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ «Юг» в Telegram.

Власти Украины сообщили о повреждении двух терминалов порта Одессы

Ранее украинские СМИ заявляли о взрывах, прогремевших под Одессой ночью 22 апреля.

Как отметили в ВСУ, был нанесен удар по территории фермерского хозяйства.

«Повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника», — указано в сообщении.

Ранее власти Одесской области заявили об ударе по объекту портовой инфраструктуры, напоминает телеканал «360».

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Фото: telegram.org
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