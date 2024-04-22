На Украине заявили о повреждении складов в Одесской области
22 апреля 202408:36
Складские помещения и сельскохозяйственная техника повреждены в Одесской области Украины. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ «Юг» в Telegram.
Ранее украинские СМИ заявляли о взрывах, прогремевших под Одессой ночью 22 апреля.
Как отметили в ВСУ, был нанесен удар по территории фермерского хозяйства.
«Повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника», — указано в сообщении.
Ранее власти Одесской области заявили об ударе по объекту портовой инфраструктуры, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru