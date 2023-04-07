ЧВК «Вагнер» продвигается к западу Артемовска
7 апреля 202318:35
Бойцы ЧВК «Вагнера» продвигаются от центра Артемовска к западной части города, сообщает РИА Новости.
В данный момент они находятся рядом с районной администрацией города, рассказал один из бойцов корреспонденту агентства. Он отметил, что ВСУ при отступлении подорвали здание администрации Артемовска, и несколько других домов.
«Было немного тяжеловато штурмовать [...]. Мы заходили с частных домов, а, как вы видите, тут пошли девятиэтажки и высотки. [...] Была тяжелая задача – взять одну из высоток. Как только за нее зацепились, стало уже гораздо проще», - рассказал боец.
Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников предположил, что украинская армия устроит провокации в России в случае поражения в боях за Артемовск, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- NYT: США передавали ВСУ координаты для убийства российских генералов
- Арестович пожелал Украине другого президента
- В мэрии Москвы предупредили о гололедице
- СМИ: в Харькове родственники солдат ВСУ вышли на митинг из-за потерь в Артемовске
- «Депутат и прокуратура»: Концерты НАИВа в Ярославле и Череповце отменены
- В США призвали иностранных наемников поскорее покинуть Украину
- Пригожин назвал «беспределом» ситуацию в Заксобрании Петербурга
- Маск прокомментировал звонок пранкеров Вована и Лексуса Олланду
- Си Цзиньпин: Китай поддержит план Франции по урегулированию ситуации на Украине
- «Всё хорошо»: Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера
7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru