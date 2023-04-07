ЧВК «Вагнер» продвигается к западу Артемовска

В данный момент они находятся рядом с районной администрацией города, рассказал один из бойцов корреспонденту агентства. Он отметил, что ВСУ при отступлении подорвали здание администрации Артемовска, и несколько других домов.

«Было немного тяжеловато штурмовать [...]. Мы заходили с частных домов, а, как вы видите, тут пошли девятиэтажки и высотки. [...] Была тяжелая задача – взять одну из высоток. Как только за нее зацепились, стало уже гораздо проще», - рассказал боец.

Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников предположил, что украинская армия устроит провокации в России в случае поражения в боях за Артемовск, сообщает «Радиоточка НСН».