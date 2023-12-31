Медведев назвал разгром неофашизма главной задачей РФ в 2024 году

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что главной задачей России в 2024 году является полный разгром неофашизма.

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«Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача - сделать наступающий 2024-й годом окончательного разгрома неофашизма», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза поблагодарил бойцов специальной военной операции. По его словам, мысли и сердца россиян с теми, кто находится на передовой.

Ранее Медведев заявил, что Россия никогда не отвергала возможность переговоров с Украиной. Он назвал Одессу, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев русскими городами, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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