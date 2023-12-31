Медведев назвал разгром неофашизма главной задачей РФ в 2024 году
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что главной задачей России в 2024 году является полный разгром неофашизма.
«Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача - сделать наступающий 2024-й годом окончательного разгрома неофашизма», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза поблагодарил бойцов специальной военной операции. По его словам, мысли и сердца россиян с теми, кто находится на передовой.
Ранее Медведев заявил, что Россия никогда не отвергала возможность переговоров с Украиной. Он назвал Одессу, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев русскими городами, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП в Свердловской области погиб Герой России Евгений Бушмелев
- СМИ: Буданов получил приказ ударить по Белгороду лично от Зеленского
- «Путем эксперимента»? Эксперты спорят о способах предотвратить похмелье
- Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник
- Медведев назвал разгром неофашизма главной задачей РФ в 2024 году
- На Пхукете во время прогулки на катере погибла россиянка
- «Отмененные» артисты на новом шоу Евгения Плющенко: «Русалочка» - романтика на льду
- В Шебекинском округе при обстреле ВСУ погиб человек
- В Курске отключат подсветку административных зданий после трагедии в Белгороде
- Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru