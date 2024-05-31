Белоусов: ВСУ отступили на 8-9 километров в Харьковской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на восемь-девять километров на важных участках в Харьковской области. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
По его словам, российская армия вытесняет ВСУ с занимаемых позиций. Белоусов отметил, что продвижение ВС РФ идет на всех тактических направлениях.
Глава Минобороны подчеркнул, что российские военные в течение мая взяли под контроль 28 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что российские войска в рамках спецоперации взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в ДНР. Также подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru