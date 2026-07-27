«Lime можно назвать одной из компаний, которая стала бенефициаром ухода международных фэшн-брендов. После ухода Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti и других марок компания получила возможность занять лучшие освободившиеся помещения, увеличить площадь магазинов, перейти в более высокий ценовой сегмент и стать одним из ключевых фэшн-якорей в крупнейших ТЦ. Но занять площади Zara оказалось гораздо проще, чем воспроизвести ее бизнес-модель», - отметил он.

По его словам, заменить Zara не удалось ни одному российскому магазину.

«Пока ни одному российскому ретейлеру не удалось стать полноценной заменой Zara. Ожидать, что один, пусть даже очень быстро растущий бренд с агрессивной экспансией и сильным маркетингом, сможет в одиночку заменить крупнейшего международного игрока, изначально нереалистично. После ухода Inditex рынок не получил нового единственного лидера: освободившиеся возможности разделили между собой сразу несколько операторов — Lime, Idol, 12 Storeez, Melon Fashion Group, Familia, Gloria Jeans на отдельных объектах и другие компании», - рассказал он.

Он также объяснил, почему большим магазинам приходится сегодня не так просто.

«Главная сложность сейчас состоит не в нехватке площадей, а в экономике больших магазинов. Форматы площадью 2–4 тыс. кв. м требуют очень высоких оборотов, широкого ассортимента и стабильного покупательского потока. В Москве и Санкт-Петербурге это вполне достижимая модель, но в большинстве регионов спрос заметно ниже. Кроме того, покупатель имеет возможность выбирать не только между российскими брендами, но и между маркетплейсами, которые продолжают наращивать продажи, а также между иностранными марками, вернувшимися в страну через параллельный импорт и другие каналы. Если компания заявляет, что до 2027 года сосредоточится не на открытии новых магазинов, а на повышении эффективности действующей сети, то для крупного федерального ретейлера это вполне нормальная стадия развития. Практически все крупные международные фэшн-сети проходили через похожий цикл: сначала быстрый рост, затем оптимизация, а уже после этого — новая волна экспансии», - добавил собеседник НСН.

Люксовые бренды меньше всего потеряли российских покупателей из-за официального ухода, так как привычки граждан не поменялись, пока в этом им помогает параллельный импорт, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

